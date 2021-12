Bahia tem retorno de Maxi e garoto da base diante do Inter

Com o artilheiro Kieza ainda machucado, o técnico Gilson Kleina, procurando uma solução para a escassez de gols do Bahia, promoveu o retorno de Jeam ao elenco profissional.

O garoto da base, que fez o gol da classificação do Esquadrãozinho na Copa do Brasil Sub-20, fica no banco neste sábado, 25, contra o Internacional, em Porto Alegre.

Outro que vai figurar ao menos na reserva é o argentino Maxi Biancucchi, recuperado de lesão. William Barbio e Henrique também seguem como opções para o ataque.

