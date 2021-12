Bahia tem quatro convocados para a Seleção Sub-15

Quatro jogadores da divisão de base do Bahia foram convocados para integrar a Seleção Brasileira que vai disputar a Copa das Nações, na Cidade do México. Os laterais Alisson e Carlos Matheus, além do zagueiro Rodrigo e o atacante Geovane Itinga foram chamados pelo técnico Carlos Zanardi para a competição que vai ocorrer entre os dias 10 e 18 de agosto.

O Bahia é o único time do Nordeste com representantes no grupo e é o clube com mais atletas convocados.

O coordenador das seleções de base da Seleção, Alexandre Gallo, enviou recentemente o observador Bruno Costa - representante da equipe para a Bahia - que visitou as bases do Bahia e do Vitória, e listou as quatro promessas do Esquadrão para convocação.

Alisson, Carlos Matheus, Rodrigo e Geovane fazem parte da equipe Sub-15 do Esquadrão, que foi campeã da Copa Nordeste da categoria e vice-campeã da Copa Nike e Votorantim.

Copa das Nações - Os jovens atletas ficarão concentrados na Granja Comary, em Teresópolis, entre os dias 1 e 7 de agosto, onde o técnico Carlos Zanardi vai realizar os treinamentos para a disputa no México.

O Brasil caiu no Grupo B da Copa, junto com Estados Unidos, Uruguai e Panamá. O time canarinho vai estrear contra os norte-americanos no dia 10 de agosto, às 10h. A segunda partida será no dia seguinte, no mesmo horário, contra o Uruguai, e encerra a participação na primeira fase contra o Panamá, no dia 12, também às 10h.

O Grupo A é composto por México, Chile, Paraguai e Canadá, e o Grupo C conta com Argentina, Costa Rica, Colômbia e Cuba. Os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançam à próxima fase.

