Bahia tem problemas para enfrentar a Jacuipense

O técnico Marquinhos Santos não contará com força máxima para o confronto diante a Jacuipense, no próximo domingo, 9, na Fonte Nova, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. O atacante Rhayner recebeu o terceiro cartão amarelo, no triunfo por 2 a 1 sobre o Galícia, e cumprirá suspensão.

Sem poder contar com o atacante Maxi Biancucchi, que ainda se recupera de um problema muscular, a vaga no setor de ataque deve ser disputada entre os meias Emanuel Biancuccchi, Wangler e Branquinho.

Outro que pode desfalcar o Bahia é o lateral-direito Galhardo. O ala, que marcou o primeiro gol com a camisa tricolor, sofreu uma entorse no pé direito e precisou fazer um exame de imagem para verificar se houve lesão. O resultado ainda não foi divulgado.

Em contrapartida, quem pode estrear pelo clube é o meia Lincoln. No entanto, o jogador, que treinava com regularidade no Coritiba, depende de sua regularização junto à CBF para ficar disponível.

