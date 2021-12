Bahia tem problemas na lateral para encarar o Coxa

Além de Fernandão, o Bahia pode ter outro desfalque para o jogo de domingo, 15, contra o Coritiba. O lateral-esquerdo Raul, que deixou a partida de quarta sentindo dores no tornozelo, ainda não se recuperou.

Nesta quinta-feira, 12, ele se reapresentou com as mesmas dores e foi dispensado do treino. O problema fica ainda mais grave porque seu reserva imediato, Jussandro, também ficou de fora do treino devido a dores na coxa.

A expectativa no clube é que pelo menos um dos dois se recupere ainda nesta sexta, a tempo de fazer o treino coletivo que começa às 9h e vai definir o time titular para domingo. Na sequência, ao meio-dia, o time vai para o aeroporto, onde embarcará para Curitiba.

