Bahia tem partidas alteradas para jogar na Fonte Nova

O confronto entre Bahia e Atlético-GO, válido pela 19ª da Série B, foi alterado do dia 2 de agosto para o dia 16, uma terça-feira, às 20h30. A modificação foi solicitada pelo clube pois, no dia 2, a Arena Fonte Nova já estaria disponibilizada para as Olimpíadas.

Como o Bahia enfrentaria o Avaí, em Florianópolis, no dia 16, a partida também foi alterada para o dia 20 de agosto, um sábado.

adblock ativo