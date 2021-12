Bahia tem o melhor início de campanha na era dos pontos corridos

Com o fim da 9ª rodada do Brasileirão, o Bahia terá um recesso até o confronto contra o Grêmio, dia 10 de julho, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Com isso, o Tricolor pode dizer que fez sua "lição de casa" até aqui. Isso porque, desde que o Brasileirão começou a ser disputado pelo sistema de pontos corridos, o Esquadrão não conseguia um início de competição tão consistente.

Até o momento, o Bahia ocupa a oitava posição do torneio com 14 pontos. São quatro triunfos, dois empates e três derrotas, um aproveitamento de 51,9%. Além disso, a equipe baiana possui o oitavo melhor ataque e a 10ª melhor defesa da competição, com 11 gols feitos e 11 gols sofridos.

No setor ofensivo, o destaque fica com Artur, artilheiro da equipe com três gols. O artilheiro do Tricolor na temporada, Gilberto, fica com o posto de maior garçom do time, com duas assistências contabilizadas.

Outro destaque fica com Lucas Fonseca. Entre os 22 jogadores utilizados pelo treinador Roger Machado, o "xerife" da zaga foi o único que atuou nas noves partidas da competição, todas como titular. Nenhum atleta foi expulso até então, mas foram assinalados 13 cartões amarelos .

Antes dessa edição, o posto mais alto que o Esquadrão havia chegado ao final das nove rodadas foi em 2013, quando o clube ficou na nona colocação, com 13 pontos conquistados. Nesta respectiva temporada, o Esquadrão terminou o Brasileirão na décima segunda posição, com 48 pontos.

Para o Tricolor, a meta agora é chegar ao final das 38 rodadas com a melhor campanha já realizada, de preferência, com a vaga para disputar a Taça Libertadores da América em 2020.

