Bahia tem novo diretor de futebol

Ocimar Bolicenho é o novo diretor de futebol do Bahia. O anúnciofoi feito pelo site oficial do clube tricolor. "Fiz questão de acompanhar a primeira decisão para começar a compreender o clube e fiquei muito feliz com o que eu vi. Isso nos traz uma expectativa de poder desenvolver um grande trabalho. A ideia é já ir trabalhando visando efetivamente sonhos altos. Essa experiência de ter visto esse jogo me incentivou ainda mais", relatou o novo diretor, ao site do Bahia.

Bolicenho foi presidente da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol e substituti Willian Machado, que saiu no dia 06 de Março. Ele trabalhou no times de Joinville e Marília, entre 2007 e 2008, logo assumiu a gerência de futebol do Santos, onde ficou até junho de 2009. Em seguida, comandou a diretoria de futebol do Atlético-PR até maio de 2011. O último clube que esteve na função de diretor financeiro foi na Ponte Preta, onde ficou até setembro de 2013.

