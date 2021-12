Bahia tem menor média de gols sofridos na Série A desde 1995

Numa campanha muito aquém do esperado, com risco eminente de queda - em 15º lugar, apenas a três pontos do Z-4 -, é difícil encontrar algum ponto no positivo no time do Bahia. Mas, há. E, quem diria, trata-se da defesa, outrora bastante contestada.

De 6ª pior do primeiro turno, a zaga tricolor é a atual quarta no returno - perde apenas para São Paulo (12), Corinthians (15) e Fluminense (15) -, com 16 tentos sofridos nesta fase. No âmbito geral é a sétima colocada. Em 36 partidas já realizadas, a meta do goleiro Marcelo Lomba foi vazada 40 vezes, média de 1,1 tento por jogo.

Marca, por sinal, expressiva ao Esquadrão de Aço. Isto por que, desde 1995, ano símbolo das mudanças no futebol nacional - como por exemplo, aumento de bolas para reposição (1 para 6) e, consequentemente, acréscimo médio de 15 minutos de bola rolando; alteração na pontuação dos campeonatos (de 2 para 3 pontos); além da variação do padrão tático no país, a prioridade passou a ser o ataque -, o Bahia não alcança média tão boa de gols sofridos na Série A.

Para o capitão e beque Titi, a evolução se resume a uma série de fatores. Dentre eles, ao estilo tático empreendido pelo comandante tricolor, o técnico Jorginho. "Ele chegou e empreendeu um novo estilo de jogo. Hoje, as linhas de marcação estão avançadas. Na prática é o seguinte: o ataque marca mais à frente, o meio também. Os adversários nos atacam com o passe 'quebrado' ", relata o gaúcho de Pelotas.

Parceria do sul - Curiosamente, o zagueiro de 24 anos faz dupla no setor com um conterrâneo, Danny Morais. Recuperado de uma lesão da coxa esquerda de grau 2, o gaúcho de Porto Alegre retorna diante do Náutico, domingo, após três rodadas de ausência. Para Titi, a parceria é outro motivo para o bom desempenho no setor.

Das 36 rodadas até agora realizadas, a dupla esteve em campo em 27 ocasiões. Com ambos no gramado, o Bahia somou 7 vitórias, 10 derrotas e 10 empates. "Isso ajuda e muito no entrosamento. Se lá na frente, Souza e Gabriel se entendem só no olhar, aqui não é diferente. Dou um grito ou aceno para o Danny saber qual lado cada um irá correr e qual adversário marcar. É um bom amigo dentro e fora de campo. Feliz por Danny estar de volta ao time após esta lesão", diz Titi.

O capitão tricolor destaca um fator extracampo, também "essencial à boa fase": a companhia do filho Lorenzo, de apenas 4 anos. A presença do pequenino na capital baiana, por sinal, é coisa rara. Lorenzo mora em Porto Alegre. "Ele tá aqui comigo. Ganho forças com a presença dele e espero usar essa energia positiva para manter essa média, que nem eu sabia, no domingo diante do Náutico. Precisamos e iremos vencer", promete Titi.

De acordo com o capitão, a presença da torcida em Pituaçu será essencial para alcançar algo inédito, até agora, na campanha da Série A: duas vitórias consecutivas em casa. "Está na hora de findarmos essa agonia do rebaixamento. Faço um apelo aqui à torcida: vá, compareça e nos ajude. É o que eu peço!", convoca o camisa 22. Ao que tudo indica, a Nação Tricolor atenderá ao pedido de Titi. Na última quarta-feira, 21,, primeiro dia de venda dos ingressos, foram comercializados 14 mil.

Veja a média de gols sofridos do Bahia na Série A entre 1995 e 2012 (na Série A):

2012 - 40 gols em 36 jogos. Média de 1,11

2011 - 49 gols em 38 jogos. Média de 1,29

2003 - 92 gols em 46 jogos. Média de 2

2002 - 37 gols em 25 jogos. Média de 1,48

2001 - 38 gols em 27 jogos. Média de 1,41

2000 - 36 gols em 24 jogos. Média de 1,5

1997 - 49 gols em 25 jogos. Média de 1,96

1996 - 35 gols em 23 jogos. Média de 1,52

1995 - 40 gols em 23 jogos. Média de 1,74

