Bahia tem menor média de altura entre ataques da Série A

Diz o ditado que 'tamanho não é documento'. Craques como Romário e Osni mostraram que a máxima vale para o futebol: pouca altura não significa poucos gols. Nesta quarta-feira, 29, às 21h15, o Tricolor colocará essa ideia mais uma vez à prova: contra o Vitória da Conquista, no Lomantão, o time terá um quarteto ofensivo formado apenas por baixinhos.

Sem Rhayner, poupado, Marquinhos Santos mandará a campo a 'menor' linha de frente possível do elenco. Pittoni (1,66 m), Branquinho (1,72 m), Maxi (1,64 m) e Rafinha (1,64 m) têm média de altura de 1,66 m.

Com a presença de Rhayner, que tem 1,79 m, o número também não subiria muito: 1,68 m. A média torna o Bahia o time com o ataque mais baixo entre os 20 clubes da Série A (confira quadro abaixo).

Os pequenos enfrentarão, hoje, jogadores bem mais altos: Sílvio (1,83 m) e Júnior Gaúcho (1,84 m) formam a retaguarda central do Bode. A diferença é de 20 centímetros para a dupla Maxi e Rafinha - os mais baixos do elenco tricolor.

Mas, se falta tamanho aos atacante do Esquadrão, sobra velocidade. E é justamente essa a característica que Rafinha procura ressaltar. "O futebol não é só jogada aérea. Tem também a bola enfiada, a bola rápida. Ter essa opção é importante", lembra o atacante.

Segundo ele, atuar sem um atacante alto e de referência na área é apenas uma questão de adaptação. "A gente procura não cruzar muitas bolas pelo alto, e sim colocá-las entre os zagueiros e o goleiro, o que também é uma jogada boa. Aos poucos vamos nos adaptando", comenta Rafinha.

A única mudança no time em relação àquele que venceu o próprio Conquista, no último sábado, por 1 a 0, é mesmo a entrada de Branquinho no lugar de Rhayner.

Retrospecto bom

Quando se fala no retrospecto do duelo Vitória da Conquista e Bahia, os números indicam que o Bode é gentil freguês do time da capital. Desde 2007, quando estreou na primeira divisão do Campeonato Baiano, o time do Sudoeste venceu apenas duas vezes. A última foi em 2012: 1 a 0, em Conquista, pelas semifinais. Antes disso, somente há sete anos: 2 a 0 para o Bode, no Lomanto Júnior, no primeiro encontro da história entre as duas equipes.

Apesar do amplo favoritismo, Rafinha prega respeito ao Bode. "É um time de marcação muito forte. Vamos tentar furar esse bloqueio com nossa velocidade", conta o atacante. Assim como o time da capital, o Conquista deve repetir a escalação do último domingo.

Altura média dos ataques dos times da Primeira Divisão

BAHIA - 1,66m

CORITIBA - 1,73m

CRUZEIRO - 1,74m

FLUMINENSE - 1,74m

INTERNACIONAL - 1,75m

GOIÁS - 1,76m

VITÓRIA - 1,77m

ATLÉTICO-PR - 1,78m

CRICIÚMA - 1,78m

FLAMENGO - 1,78m

SÃO PAULO - 1,78m

BOTAFOGO - 1,79m

CORINTHIANS - 1,79m

FIGUEIRENSE - 1,79m

GRÊMIO - 1,79m

PALMEIRAS - 1,79m

SPORT - 1,79m

ATLÉTICO-MG - 1,80m

CHAPECOENSE - 1,80m

SANTOS - 1,83m

adblock ativo