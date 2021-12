Bahia tem melhor média de público dos nordestinos na Série A

Depois da campanha "público zero" nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, a torcida do Bahia decidiu mostrar sua força. Tanto que hoje os tricolores têm a maior média de público entre os times do Nordeste na elite do futebol nacional e a sétima maior média dentre todos os clubes na Série A.

Além do Bahia, Náutico (com média de 15.264 pagantes) e Vitória (14.333 pagantes) são as outras equipes nordestinas na primeira divisão.

Com as boas atuações do time dentro de campo, a torcida compareceu em bom número ao jogo contra o Flamengo na última rodada e ampliou a média do Esquadrão para 16.638 pagantes por jogo. Contra o rubro-negro carioca foram pouco mais de 26 mil vozes (público pagante) empurrando o Bahia. O jogo teve o maior público da décima rodada.

Os números poderiam ser maior ainda, caso o time atuasse em Salvador pela quarta rodada, quando enfrentou o Botafogo no Batistão, em Aracaju.

De bem com a torcida, o Bahia ocupa hoje a terceira posição no torneio, com 19 pontos conquistados, apenas um atrás dos líderes Coritiba e Botafogo.

