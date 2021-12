Bahia tem interesse no goleiro Danilo Fernandes, do Internacional

O Bahia pode estar próximo de acertar com um novo nome para assumir o posto debaixo de traves. Aos 33 anos, o goleiro Danilo Fernandes, do Internacional, aparece como o mais cotado para substituir o atual arqueiro Douglas Friendrich, que está próximo de acerto com o Juventude.

De acordo com o Uol Esportes, as tratativas entre as partes estão em andamento e restam apenas detalhes para que ocorra a liberação do jogador, que possui vínculo com o clube de Porto Alegre até dezembro deste ano. No entanto, o clima nos bastidores é de otimismo para a conclusão do acordo.

A proposta do Tricolor de Aço seria acertar com Danilo Fernandes por empréstimo até o fim da temporada. No entanto, ainda haveria uma possibilidade de renovação do vínculo. O Colorado enxerga o negócio como uma possibilidade de liberar espaço na folha salarial, mas ainda há a possibilidade do Inter arcar com os vencimentos do atleta em Salvador.

Atualmente, o clube gaúcho conta com Marcelo Lomba, ex-Bahia, na titularidade da equipe comandada pelo uruguaio Diego Aguirre. Além disso, o goleiro Daniel ainda aparece como reserva imediato para a posição.

Na atual temporada, Danilo Fernandes esteve em campo em apenas duas oportunidades, principalmente em decorrência de uma lesão na lombar, tendo se recuperado recentemente.

Revelado pelo Corinthians, o goleiro não teve muitas oportunidades no time do Parque São Jorge até ser negociado ao Sport, onde se destacou entre 2015 e 2016, indo para o Internacional logo na sequência.

