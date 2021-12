Bahia tem indigesta missão contra o Santos na Vila

Mesmo fora da zona de rebaixamento, o clima no Bahia é de crise. Ou, pelo menos, de muita apreensão do que há por vir. E a partida desta quarta-feira, 29, às 19h30, contra o Santos, pode revelar muito do que se esperar do tricolor baiano no segundo turno da Série A.

Ainda na ressaca da inesperada saída de Caio Junior do time, alegando razões familiares, o interino Eduardo Barroca assume a difícil responsabilidade de não entregar o comando do Bahia para o novo técnico, Jorginho, dentro do Z-4.

E o desafio de Barroca é dos mais indigestos. A partida, válida pela 20ª rodada, é justamente contra o Santos de Neymar, que após o retorno do jogador das Olimpíadas, ganhou suas últimas três partidas, sendo dois clássicos (São Paulo e Corinthians), além do Figueirense, fora de casa.

Neste embalo, o Santos já começa a sonhar alto e precisa somar muitos pontos no returno para ter chances de alcançar o G-4 e garantir uma vaga na Libertadores de 2013. Por isso, Neymar, Ganso e os outros comandados pelo técnico Muricy Ramalho contam com este triunfo para diminuir a diferença de nove pontos para o Vasco, atual quarto colocado na tabela.

Do lado do tricolor baiano, a meta, na teoria, é também conquistar muitos pontos. Pelo menos, mais 28 pontos, que somados aos atuais 17, dariam 45 pontos, montante suficiente para escapar do rebaixamento.

Apesar de estar invicto na Vila Belmiro na Série A deste ano, o Santos vem deixando escapar pontos preciosos em casa, conquistando, em nove jogos na Baixada Santista, quatro vitória e cinco empates.

Ao Bahia, resta confiar nos últimos dois bons resultados jogando no estado paulista, quando venceu Palmeiras e Ponte Preta, ambas pelo placar de dois a zero.

adblock ativo