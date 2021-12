Bahia tem gols anulados pelo VAR, cai para o Atlético-PR e sai em desvantagem

Em jogo marcado pela interferência do VAR (árbitro assistente de vídeo), que anulou dois gols da equipe da casa, o Bahia perdeu para o Atlético-PR por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 24, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e saiu em desvantagem no primeiro duelo das quartas de final da Copa Sul-Americana. As intervenções do árbitro de vídeo aconteceram em tempos distintos e geraram reclamações por parte da torcida tricolor.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta, 31, às 21h45, na Arena da Baixada. Para avançar, o Bahia precisa vencer por dois gols de diferença, ou por um gol, em caso de placar igual ou superior a 2 a 1. Já o Furacão joga pelo empate. Se o Esquadrão vencer por 1 a 0, o jogo vai para os pênaltis.

O jogo

As equipes iniciaram a disputa com muita intensidade na marcação. O Esquadrão, que contou com a surpresa na escalação do atacante Clayton, era o time que mais chegava ao ataque. Até o volante Gregore fez presença na defesa paranaense com um chute fraco, nas mãos do goleiro Santos. Mas foi o outro volante, Élton, que apareceu com um certo perigo, numa cabeçada que parou nas mãos do arqueiro da equipe do Furacão.

A marcação que foi a tônica no início do jogo, se transformou em muitas faltas durante o primeiro tempo. O Atlético Paranaense usou muito do seu jogo de toque de bola desde a saída do goleiro e o Tricolor tentou aproveitar algumas falhas, que nesse sistema de jogo podem ser fatais.

Num chutão do goleiro Douglas, nasceria o primeiro gol do jogo. Após bate-rebate na área do Atlético-PR, Clayton foi mais esperto e mandou de voleio para o fundo das redes. No entanto, minutos depois de confirmar o gol, o juiz argentino Fernando Rapallini utilizou o VAR para anular o tento, alegando jogo perigoso do atleta do Esquadrão.

Isso não fez baixar o ímpeto dos jogadores tricolores, que encurralaram o Furacão e atacaram mais ainda a defesa paranaense. Perto do final da primeira etapa, Clayton cruzou da esquerda e o zagueiro atleticano cortou com perigo pra linha de fundo, quase marcando contra à meta.

Apesar de enfrentar um adversário qualificado, o Bahia não aproveitou no primeiro tempo o pouco futebol apresentado pelo Atlético-PR. Ainda deu tempo de Lucho González exigir uma bela defesa do arqueiro do Tricolor, com um chute da entrada da área após um corta-luz de Marcelo Cirino.

No segundo tempo, o Bahia marcou mais um gol anulado pela arbitragem, logo no início. Com um minuto, após chute cruzado de Nino Paraíba, o meia Ramires desviou para os fundos das redes do goleiro do Furacão. Porém, mais uma vez, o árbitro de vídeo entrou em ação e marcou um impedimento duvidoso do jogador do Esquadrão.

Lucas Fonseca, em cabeçada perigosa, quase abriu o placar, mas o goleiro Santos defendeu em cima da linha, sem dar rebote. Em uma saída errada da zaga do Tricolor, o Atlético-PR quase chegou ao gol, mas o volante Élton conseguiu cortar para escanteio.

Aos 16 minutos, o Bahia fez a primeira substituição. Clayton saiu lesionado para a entrada do meia-atacante Marco Antônio. Depois da troca, o Tricolor perdeu outras duas chances consecutivas de marcar: uma com Zé Rafael, que o zagueiro atleticano quase fazia um gol contra, e outra com Lucas Fonseca, que defesa adversária cortou.

O castigo veio logo em seguida e de uma maneira pouco usual do Atlético. O goleiro Santos deu um chutão, Nikão desviou de cabeça, para o artilheiro Pablo que se antecipou à zaga e bateu cruzado, sem chances para Douglas. Um banho de água fria para o Bahia que vinha melhor no jogo. Já para o Atlético, o gol serviu para a equipe administrar a partida e segurar a vantagem conquistada.

Com a entrada de Vinícius no lugar de Élton, o Tricolor se lançou ao ataque, pois uma derrota em casa dificultaria uma classificação para semifinal. O espaços cedidos pelo Bahia foram bem explorados pelo Furacão com contra-ataques rápido, mas sem eficiência.

O meia Vinícius ainda teve a oportunidade de empatar, mas por cima do gol de Santos. No fim, o Atlético-PR administrou o placar para ficar em vatagem no jogo da volta.

