Bahia tem dúvidas no time e Pittoni é poupado

Com dores musculares na coxa direita, o meia paraguaio Wilson Pittoni foi o desfalque tricolor no treino coletivo desta sexta-feira, 21, no Fazendão. O jogador é dúvida, mas a perspectiva de que ele atue no Ba-Vi é boa. Sem o gringo, o técnico Marquinhos Santos fez experiências na atividade. Primeiro, armou um time cauteloso, com os volantes Rafael Miranda, Fahel e Uelliton no meio-campo. Na segunda parte do treino, exagerou na ousadia. Apenas Miranda fez a proteção para um quarteto de armadores, formado por Talisca, Wangler, Rafinha e Branquinho

