Bahia tem duas vagas em aberto no time que pega o Fluminense

Depois de um início forte no Brasileirão, a seca de gols se tornou a maior marca do Bahia na competição. Até o momento, já são seis rodadas no total sem marcar. Sendo que cinco desses jogos de jejum ocorreram nas últimas seis partidas.

Para piorar, o time não pode contar – contra o Fluminense, no domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova – com o lesionado Edigar Junio e com o suspenso Allione, sem falar na ausência do atacante Gustavo, que deve ser negociado com o Goiás.

Com isso, duas vagas se abrem no time titular, uma no meio e outra no ataque. No Ba-Vi do último domingo, o técnico optou pelo colombiano ‘Speed’ Mendoza, na vaga de Edigar, mas o jogador não conseguiu ser efetivo na função.

Por isso, Jorginho pode mover o velocista colombiano para a faixa esquerda do campo, na região onde atua Allione.

Lá na frente, no comando de ataque, o treinador tricolor pode escalar o meia Vinícius. Na competição, o atleta já deixou sua marca em duas oportunidades, e é um dos maiores goleadores do time, ao lado de Régis e Edigar, com dois gols. “Eu já joguei pelo Náutico como um ‘falso 9’, mas não é minha função. Mas, claro, se precisar, eu tô aqui para ajudar”, comentou.

Outra opção para o lugar de Edigar é a entrada do jovem João Paulo, jogador da base, que atuou em apenas três oportunidades neste Brasileirão, sempre entrando no segundo tempo, mas que já deixou o seu gol, no duelo diante do Palmeiras.

Jogando em casa, não é de se esperar que o Bahia mude a formação e coloque três volantes, mas essa também pode ser uma possibilidade para preencher a lacuna deixada pela suspensão de Allione. O técnico Jorginho, porém, indicou que não deve mexer no esquema, mas colocar um atleta com outras características em campo.

“Allione é um jogador de muita qualidade técnica e é taticamente importante para o Bahia. Um atleta que a gente vai sentir falta. Por outro lado, a gente tem outras possibilidades... De repente, um jogador com uma condição diferente, talvez não tão tático, mas com mais velocidade e mais força”, despistou.

Surpresa

Jorginho surpreendeu na última escalação e pode fazer isso outra vez no domingo. Gustavo Ferrareis pode pintar no meio, por exemplo. O jogador já deixou a sua marca no Brasileirão. Outro candidato a ser o elemento surpresa na partida é o atacante Douglas, que estreou como profissional no último Ba-Vi, no 2º tempo, jogando pela esquerda.

O atleta, inclusive, foi elogiado por Jorginho. “O Douglas é um jogador extremamente veloz, muito aplicado taticamente, com muita força, marca muito bem o lateral quando acaba atacando por aquele lado. Ele é um atleta que tem um poderio ofensivo muito grande”.

Treino fechado

O Bahia treinou na tarde desta quarta-feira, 5, e seguiu a preparação para encarar o Fluminense. O técnico Jorginho fez um trabalho técnico em espaço reduzido e, depois, comandou um treinamento tático, onde testou os prováveis titulares para o jogo de domingo.

O grande destaque da atividade foi a volta do zagueiro Jackson, que se recuperou de lesão e voltou a treinar com o restante do elenco normalmente. Nesta quinta, 6, a equipe volta ao batente à tarde, às 15h, no Fazendão

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

