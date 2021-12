Bahia tem duas jogadoras convocadas e representa Nordeste na Seleção Sub-20

Atletas da equipe feminina do Bahia, a goleira Anna Bia e a lateral-direita Nine, foram convocadas pelo técnico Jonas Urias, para compor o elenco que realizará treinamentos focados no Sul-Americano da categoria, com previsão de acontecimento em novembro, na Argentina. O período de treinamentos acontece entre os dias 19 a 27 de outubro.

Está é a segunda convocação das jogadoras do Bahia, que já haviam sido chamadas na primeira lista, em setembro. Além do Brasil, as seleções da Venezuela, Colômbia e Uruguai disputarão a fase final do Sul-Americano.

Os dois melhores colocados serão os representantes da Conmebol na próxima Copa do Mundo FIFA Feminina Sub-20, que será disputada na Costa Rica, em de 20 de janeiro a 6 de fevereiro de 2021.

Confira a lista;

Goleiras:

Nicole Ramos - Santos F.C

Mayara - S.C Internacional

Anna Beatriz - E.C.Bahia

Vitória Camile - A.A Ponte Preta

Defensoras:

Isadora - S.C Internacional

Camila - Avaí/Kindermann

Lauren - São Paulo F.C

Isabela - E.C Internacional

Bruna - E.C Internacional

Gisseli - Grêmio F.B.P.A

Flavia

Naedja - E.C.Bahia

Meio-Campistas:

Miriam - São Paulo F.C

Raquel - Red Bull / Bragantino

Vitória Yaya - São Paulo F.C

Angelina - S.E Palmeiras

Maria Eduarda - Cruzeiro E.C

Ana Flávia - Atlético-MG

Larissa - São Paulo F.C

Maria Eduarda Batista - São José E.C

Atacantes:

Micaelly - Cruzeiro E.C

Jhennifer - S.C Internacional

Jaqueline - São Paulo F.C

Luana - Iranduba

Marília - Iranduba

Amanda - Santos F.C

