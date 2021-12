Bahia tem dois jogadores na seleção da 1ª fase da Copa do Brasil

Junto com o Santa Cruz, o Bahia foi o clube com mais jogadores representantes na seleção da primeira fase da Copa do Brasil. Os onze melhores da etapa inicial do certame nacional foram divulgadas nesta segunda-feira, 29, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As equipes baiana e pernambucana tiveram dois atletas escolhidos.

​>>Veja tabela da Copa do Brasil 2021

Autor de um hat-trick na goleada por 7 a 1, contra o Campinense, o atacante Rossi já era uma figurinha mais do que carimbada para marcar presença na seleção da primeira fase. Além dele, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que balançou as redes duas vezes, também esteve entre os jogadores eleitos.

Pela Cobra-coral, Pipico e Chiquinho, ex-Vitória, foram determinantes na goleada por 4 a 0 contra o Ypiranga-RS. O ‘camisa 9’ marcou dois gols contra a equipe gaúcha e o meia foi o autor do tento que fechou a conta do duelo.

Outro detalhe que chamou bastante a atenção na seleção da primeira fase foi a presença de apenas dois clubes da Série A com jogadores escolhidos. Fora o Bahia, apenas o volante Raul, do RB Bragantino, apareceu entre os eleitos. Pela Série B, o goleiro Lucão (Vasco da Gama) e o zagueiro Kanu (Botafogo) estiveram na lista (confira abaixo).

Em contrapartida, três times da Série D tiveram atletas selecionados: o lateral-direito Gabriel Cassimiro (Boavista-RJ), o zagueiro Belão (Caldense-MG) e o volante Belão (São Raimundo-RR). O atacante Vanilson, do Manaus, clube que disputa a Série C, também foi escolhido.

Por fim, a seleção da primeira fase da Copa do Brasil ficou com: Lucão; Gabriel Cassimiro, Belão, Kanu e Juninho Capixaba; Raul, Belão e Chiquinho; Rossi, Vanilson e Pipico.

Foto: Divulgação | CBF

adblock ativo