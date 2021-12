Bahia tem dois desfalques em última atividade no Fazendão

O Bahia deu continudade à preparação para o duelo contra o Atlético-PR, marcado para domingo, 24, às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Na atividade realizada no Fazendão, o técnico Gilson Kleina não pôde contar com dois importantes jogadores do elenco. O meia Marcos Aurélio sentiu dores no joelho e está de fora da partida contra Furacão. Outro que preocupa é o atacante Rhayner, que está com incômodo no músculo posterior da coxa, e é dúvida para o jogo.

Antes de começar o treino, Kleina conversou com todos os jogadores no gramado. Após isso, foi dado início a um trabalho tático no campo do CT. No final, os atletas trabalharam intensamente finalizações e jogadas de cruzamentos na área.

A delegação tricolor já embarcou para a capital paranaense. No sábado, 23, o Esquadrão treina às 9 horas no Centro de Treinamentos do Coritiba.

adblock ativo