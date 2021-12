Bahia tem desfalques para a final do Nordestão

O técnico Sérgio Soares contará com pelo menos dois desfalques para a partida de ida da final da Copa do Nordeste, que será contra o Ceará, no dia 22 deste mês na Arena Fonte Nova.

A primeira ausência será o zagueiro Titi, titular absoluto e capitão do tricolor. Ele levou cartão amarelo durante a vitória do Bahia contra o Sport, no domingo, 12, e cumprirá suspensão por acumular o terceiro cartão no torneio. Outro que também não enfrenta o Ceará é o volante Bruno Paulista, expulso após parar um jogada de contra-ataque no final do confronto contra o Leão pernambucano.

Já o lateral Patric, que se lesionou ainda no primeiro tempo de partida contra o Sport, possui uma lesão no tornozelo e passará por exames no departamento médico, onde será verificado se ele terá condições de jogo.

Contudo, Sérgio Soares contará com o retorno de Tiago Real, que cumpriu suspensão e está apto para disputar a decisão.

