Bahia tem desafio diante do Fluminense na Fonte Nova

Com Gilberto e Fernandão em uma seca sem fim – não fazem gol há um mês –, a solução encontrada por Roger Machado para fazer o Bahia balançar as redes tem sido os atacantes de beirada. Mesmo sendo jogadores que não têm qualquer histórico como goleadores, Rogério, Élber, Arthur e Arthur Caíke são os caras que têm decidido os jogos do Tricolor. Para se ter uma ideia, eles são os responsáveis por seis dos últimos sete gols marcados pelo Esquadrão.

E para o jogo de deste domingo, às 19h, contra o Fluminense, pela sexta rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova, a expectativa na atuação da dupla que será usada na partida é grande. Roger indicou que pode poupar alguns atletas. Deve ser o caso de Arthur, que vem de uma grande sequência como titular. Rogério, que fez um golaço contra o Corinthians e fez a jogada que culminou no gol de Élber, no triunfo por 1 a 1 em cima do São Paulo, deve ficar com a vaga.

“A gente falou no começo, que não dava tempo de comemorar o triunfo, recuperar os jogadores, o jogo desgastou muito. A gente marcou demais. Aí o treinador pensa se coloca todos para jogar domingo. Quarta tem decisão em casa. Tem que ver o lado dele e dos jogadores. Quem entrar em campo, tem que dar o máximo para conquistar os três pontos e ficar na parte de cima da tabela. Esse ano é nossa meta”, falou Elton.

Peças fundamentais no esquema do treinador do Bahia, tanto no 4-3-3, utilizado nos dois jogos contra o São Paulo, quanto no 4-2-3-1, usado na maior parte da temporada, os escolhidos para atuar como extremos são responsáveis por funções táticas específicas. São eles que puxam os contra-ataques e que apoiam na marcação, seja cobrindo os laterais ou preenchendo os espaços e fortalecendo a marcação no meio de campo.

“Tenho jogadores técnicos à frente. Mais do que ter um tripé de meio forte é você ter dois beiradas com velocidade”, analisou Roger Machado.

Juntos, Rogério, Élber, Arthur e Athur Caíke têm 14 gols marcados na atual temporada. O interessante é a evolução deles nas finalizações e como passaram a pisar mais na área adversária. Situação, que até pouco tempo, não era muito comum e constantemente critica por parte da torcida.

“Precisamos pontuar, fazer pontos o mais rápido possível para brigar na parte de cima da tabela. Todos sabem que nosso objetivo é classificar para a Libertadores. Temos grupo para isso”, declarou Élber.

Estilo diferenciado

O volante Elton comentou sobre a boa fase vivida pelo Fluminense, as duas goleadas aplicadas nos dois últimos jogos – 4 x 1 no Cruzeiro, pelo Brasileiro, e 4 x 1 no Atlético Nacional-COL, pela Copa Sul-Americana – e o estiloso ousada do treinador rival. Mas o jogador se mostrou tranquilo e confiante na conquista dos três pontos em casa.

“Equipe que o treinador [Fernando Diniz] tem um estilo de jogo de toque de bola, que arrisca mesmo. Eles têm ganhado jogos com placar elástico, mas estamos em bom momento, fizemos dois jogos fora que não sofremos gol, contra o São Paulo. No último ganhamos por 1 a 0. Creio que vai ser um bom jogo, disputado. Dentro da Fonte Nova temos muita força, com o apoio da torcida. Creio que será um grande jogo e vamos sair com o resultado positivo”, analisou o confiante jogador tricolor.

Para o duelo de tricolores, o Fluminense contará com o retorno de uma importante peça. O centroavante Pedro treinou normalmente com o elenco e tem boas chances de começar como titular, já que o Flu deve poupar algumas peças.

