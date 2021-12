Bahia tem concorrentes do Brasil e do exterior por Kieza

O Bahia segue sem qualquer posição do Shanghai Shenxin em relação à contraproposta feita pelo Tricolor para a compra em definitivo do atacante Kieza. A expectativa era que o clube chinês, que já recebeu a oferta há cerca de 20 dias, desse uma resposta no início dessa semana, mas nada ocorreu, como confirmou o agente do jogador, Igor Albuquerque.

O que pode atrapalhar os planos do Esquadrão é o interesse cada vez maior de outras equipes na contratação do atacante. "Clubes já nos procuraram. Foram três do Brasil e uma proposta, essa oficial, de fora do país", confirmou Albuquerque nesta quarta-feira, 9, sem querer revelar, no entanto, de onde vieram as consultas.

Chegou a ser especulado na imprensa, na semana passada, que Botafogo e Santos estariam interessados em contar com Kieza no ano que vem. Um clube do futebol árabe também estaria agindo para 'tomar' o artilheiro tricolor.

O Bahia, inicialmente, ofereceu US$ 400 mil para ter o jogador, que tem contrato até o final de 2017 com o Shenxin. O clube chinês recusou e pediu US$ 1,5 milhão. O Esquadrão, então, fez uma contraproposta, que segue sob análise.

Alarme falso

Clube parceiro do Bahia, o CSA anunciou no início da semana as contratações do meia-atacante João Paulo Penha e do atacante Jeam, ambos por empréstimo. Segundo o presidente da agremiação, Rafael Tenório, restaria apenas definir uma data de apresentação, já que estão de férias.

O Bahia, porém, negou nesta quarta a negociação. Segundo o Esquadrão, os dois têm propostas de vários clubes, não só do CSA, e o destino deles ainda será definido. O clube alagoano firmou neste ano uma parceria para obter jogadores por empréstimo do Tricolor.

