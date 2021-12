Bahia tem capacidade de reação, diz Cristóvão após derrota

O Bahia chegou a marca de três derrotas seguidas no campeonato brasileiro após perder para o Atlético-MG por 2 a 0 na última quarta-feira, 14, em Belo Horizonte.

Mesmo com a pior sequência do clube na competição, o técnico Cristóvão Borges acredita na capacidade de reação do time nas próximas rodadas.

"Lógico que não ficamos satisfeitos com a derrota. Nossa equipe já teve boas sequências com vitórias e (boas) performances. Muitas equipes passam por esses momentos. Temos capacidade de reação. Vamos mudar esse cenário".

O técnico ainda disse que apesar da derrota o time teve atitude na partida no Independência. O que deixou Cristóvão realmente preocupado foi o segundo tempo contra o Grêmio, no último domingo, quando o Bahia levou três gols em casa em pouco mais de 45 minutos.

"O segundo tempo do jogo contra o Grêmio foi algo que fugiu da normalidade. Aqui estivemos em um baixo nível técnico diante de um equipe de alto nível, campeã da Libertadores. Mas o grupo não tem isso de baixar a cabeça. A gente reconhece que não jogou bem, mas hoje o time teve atitude".

Cristóvão ainda comentou sobre a estreia do lateral-direito colombiano Angulo e do possível retorno de Titi ao time titular contra o Santos no domingo, 18, na Arena Fonte Nova.

"Ele (Angulo) vai ter oportunidade como todos. Tem que aproveitar. Entrou em um jogo complicado. Estava com um problema no tendão, está começando a adquirir sua melhor forma física. Ele vai dar uma resposta melhor... (Sobre Titi) Existe o critério (de quem está jogando continuar no time titular), mas existem também opções táticas. Tem momentos que eu posso mudar o critério. Lógico que eu vou colocar o time mais forte para conseguir a vitória".

