Bahia tem atletas chamados para seleções brasileiras de base

O lateral Alef e o meia atacante Ítalo Melo foram convocados para integrarem as seleções brasileiras sub-17 e sub-20, respectivamente. Alef participará da Copa Nike, que acontece em Sarasota, nos Estados Unidos, de 26 de novembro a 3 de dezembro.

Mas o jogador do tricolor baiano, único jogador de um time nordestino na lista, se apresenta antes, no dia 19 de novembro, para iniciar os treinos para a competição.

Já Ítalo Melo disputará dois amistosos contra o Paraguai, nos dias 7 e 9 de novembro, nas cidades de Caraégua e Cuidad del Esteno, ambas no Paraguai. Os jogos valem como preparação para o sul-americano da categoria, a ser disputado em 2013, na Argentina.

Além de Ítalo, outro jogador do futebol baiano também foi chamado para as partidas contra o Paraguai: o goleiro Gustavo, do Vitória.

