Bahia tem arma para enfrentar o líder Corinthians

O Bahia terá a difícil missão, neste domingo, 15, às 18h da noite (horário local), na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, de derrotar o Corinthians, pedra no sapato do Tricolor em jogos oficiais.

Segundo o site “O Gol”, são 48 confrontos entre os clubes, com 12 vitórias do Bahia, além de 14 empates e 22 triunfos dos paulistas. Na Série A, são 44 duelos, com dez resultados positivos, além das 14 igualdades e 20 derrotas.

Um outro fator, desta vez favorável, pode ajudar o Bahia a levar a melhor sobre o líder do Brasileiro. Se histórico realmente conta quando a bola começa a rolar, Paulo César Carpegiani parece ter a receita para se dar bem diante do Coringão.

Como treinador, Carpé enfrentou o Corinthians em 12 oportunidades. O saldo é positivo: quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. O último jogo aconteceu no ano passado, no dia 14 de setembro, quando o atual técnico do Bahia comandava o Coritiba: empate por 1 a 1 no Couto Pereira.

Se o Bahia conquistar os três pontos, ainda vai equilibrar o duelo como mandante. Diante do Corinthians, o Tricolor soma nove triunfos em casa, além de oito empates e 11 reveses. A última vitória foi em 6 de agosto de 2014, pela Copa do Brasil: 1 a 0 – gol contra de Guilherme Andrade –, mas quem passou de fase foi o rival.

Régis pode retornar

Sem poder contar com Mendoza, por força do contrato de empréstimo com o Timão, Carpegiani cogita um possível retorno de Régis.

“A impressão que tenho é que Régis não está no ápice de sua forma. É um jogador que desequilibra. Não sei se está num ritmo forte pra jogar, mas não descarto ele pra domingo”, declara ele.

