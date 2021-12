Bahia tem a 6ª média de torcedores pagantes no Brasileirão

O Bahia está em péssima fase no Campeonato Brasileirão, após oito rodadas sem ganhar e na 15ª colocação, a dois pontos da zona de rebaixamento. No entanto, mesmo com o baixo desempenho o clube tem o sexto maior público do competição, com uma média de 15 mil pagantes por jogo.

Após 16 partidas como mandante, o melhor público do Esquadrão na competição nacional foi no empate contra o Vasco, na 24ª rodada. Na partida, estiveram presentes 31.946 torcedores.

Para a próximo confronto diante do Atlético-MG, na Fonte Nova, a diretoria tricolor fará uma promoção no valor dos ingressos, com as entradas sendo comercializadas a partir de R$10.

