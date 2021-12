Bahia tem 2 dos 10 maiores ladrões de bola do Brasileirão

Mais arrumado taticamente e mais aliviado na tabela do Campeonato Brasileiro, na 12ª posição, o Bahia agora ostenta um invejável status de ladrão de bola.

Isso porque o Tricolor tem no elenco dois jogadores no top 10 de desarmes de bola do Brasileirão.

Melhor do Bahia na ‘função’, Renê Junior é o quinto colocado geral, com 69 bolas roubadas em 23 jogos, uma média de 3 bolas roubadas por partida. Oitavo no ‘ranking, Zé Rafael aparece com 66 roubos em 29 partidas disputadas, ou seja, 2,3 de média.

Se for estender para os 15 melhores ladrões de bola, o Bahia ainda tem o lateral Eduardo na lista, com a 12ª posição, com 60 desarmes em 28 jogos e média de 2,1.

A diferença ainda é grande do primeiro colocado – Jean, do Vasco, está isolado na liderança com 96 roubadas de bola em 27 jogos e média de 3,6 – mas mostra que a equipe é consistente.

Além do Bahia, apenas o Vasco tem dois jogadores no top 10 de desarmes. E o Tricolor é o único a ter três jogadores no top 15.

A boa fase do Bahia vem em boa hora: embalado na reta final do campeonato, pode começar a pensar em algo além do que fugir da zona do rebaixamento, que está a cinco pontos de distância. Ainda assim, jogadores estão cautelosos e acreditam que o final do torneio será acirrado.

“Ainda não conseguimos o objetivo de se afastar completamente, e não alcançamos a zona da Sul-Americana. O trabalho continua. O campeonato vai se tornar ainda mais difícil. A gente tem que estar focado. Não pode ficar relaxado achando que tudo está certo. Vamos ter agora a semana cheia e depois tem aquela sequência de novo, de jogo quarta e domingo. Agora é descansar, porque o final do campeonato vai ser muito mais difícil”, disse Stiven Mendoza.

Mudanças forçadas

Um desafio da equipe será manter o rendimento – inclusive dos desarmes – nos próximos jogos. O próprio Mendoza está suspenso, com o acúmulo do terceiro amarelo. Vetado com um estiramento na coxa, o volante Edson também será desfalque contra o Fluminense, domingo, 29.

O jogador tem um total de 41 desarmes em 17 partidas (média de 2,4), rendimento bem acima de qualquer um dos candidatos à vaga.

Juninho tem 31 desarmes em 22 jogos, enquanto Matheus Sales tem 13 em 11 partidas. Por outro lado, o Tricolor terá a volta de Vinícius, que iniciou a transição.

Quem não treinou com a equipe foi o atacante Rodrigão. Segundo a assessoria, o jogador ficou na academia.

Oficialmente, ainda não há um posicionamento sobre o jogador, que teve vídeo vazado bebendo no sábado, na véspera do Ba-Vi.

adblock ativo