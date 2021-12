Bahia surpreende Inter fora de casa pela Sul-Americana

Eram outros tempos. O Bahia havia acabado de ser campeão brasileiro e disputava a Libertadores pela terceira vez na sua história. Ainda na fase de grupos do torneio de 1989, conseguiu aquele que, até ontem, tinha sido seu único triunfo sobre o Inter no Beira-Rio.



Por coincidência, foi por um torneio continental que, nesta quarta-feira, o raio voltou a cair em Porto Alegre. Mesmo com um time cheio de reservas, o Tricolor venceu o Inter por 2 a 0 e ficou muito perto da vaga nas oitavas da Sul-Americana. O jogo de volta será na próxima quinta-feira, na Fonte Nova.



Na fase seguinte, o rival de quem passar será o vencedor do duelo entre Huachipato (CHI) e Universidad de Quito (EQU).



Três traves e um gol



Resumo do primeiro tempo: o Inter colocou três bolas na trave e o Bahia, na sua única conclusão a gol, decretou o placar de 1 a 0. Parece aquele velho caso de time que massacra o adversário, perde muitas chances e acaba sendo castigado no fim.



Não foi bem assim. Após erro na saída de bola tricolor, logo no primeiro minuto de jogo, o habilidoso Valdívia acertou belo chute que desviou no travessão antes de sair. Depois do susto, porém, o Esquadrão se ajeitou em campo e só voltou a sofrer perigo aos 18, quando Wellington Paulista chutou de fora, a bola desviou em Titi e parou na trave esquerda de Lomba.



Foi a deixa para o Bahia evoluir na partida. Para quem praticamente não havia criado oportunidades de gol nas últimas partidas, foi um alívio ver Léo Gago, aos 31, e Emanuel Biancucchi, aos 35, tentarem bons chutes de fora. Mais competência ainda teve Lucas Fonseca, que, aos 41, marcou de cabeça aproveitando cobrança de escanteio de Emanuel. Cinco minutos depois, Alex fechou a etapa inicial batendo falta e carimbando a trave de novo.



Sorte que seguiu virada para o Bahia no início do segundo tempo. Antes de o relógio apontar um minuto, Henrique fez boa jogada pela lateral e, depois de quase deixar a bola sair pelo fundo, tocou para Diego Macedo completar. O time tinha um inesperado 2 a 0 a favor que precisava defender até o fim.



Entretanto, apesar da boa entrada de Leandro no Inter, o Bahia não sofreu tanto e ainda teve chance de voltar a Salvador com mais gols. Mas o 2 a 0 já serve como grande incentivo para a equipe - que volta a jogar em Porto Alegre domingo, contra o Grêmio - buscar a saída da zona da degola no Brasileiro.

Daniel Dórea Bahia surpreende Inter fora de casa pela Sul-Americana

adblock ativo