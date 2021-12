Bahia supera o CSA e conquista primeiro triunfo fora de casa no Nordestão

Após 46 minutos de péssimo futebol, Bahia acha um gol no último lance do primeiro, cresce de produção na segunda etapa, domina o CSA no estádio Rei Pelé, faz 2 a 0 nos alagoanos e vence a primeira partida fora de casa com o time principal na atual temporada. Com o resultado, o Tricolor chegou aos oito pontos e subiu para a segunda colocação na Copa do Nordeste, empatado com o líder Fortaleza, perdendo apenas no saldo de gols (4 a 2).

Na noite desta quarta-feira, 19, os dois times pareciam estar em ritmo de férias. Foi uma chuva de passes errados e lances bizarros. Até que após uma sobra de bola na área do Azulão, o zagueiro tricolor Juninho abriu o placar. Na segunda etapa, o atacante Gilberto acordou no jogo, deixou o gol dele e assumiu a artilharia isolada do Nordestão, com 4 gols.

O Bahia volta a campo na Quarta-feira de Cinzas, de 26, quando enfrenta o Nacional-PAR, pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. O Tricolor pode perder por até dois gols de diferença para avançar.

Zagueiro salva

O primeiro tempo de CSA e Bahia foi duro de assistir. Foi tenebroso. Os dois times erram muitos passes, não conseguiam dar sequência às jogadas. Tudo isso acompanhado por uma série de faltas bobas e finalizações medonhas. Os jogadores mais pareciam kickers de futebol americano tentando um field goal.

Até os 36 minutos, o lance que mais chamou a atenção foi uma falta sofrida pelo lateral esquerdo Juninho Capixaba. O jogador teve que ser substituído e, com isso, a torcida pôde ver pela primeira vez em ação Zeca com a camisa azul, vermelha e branca.

O Tricolor, dentro do possível, pode-se dizer que foi melhor na maior parte da primeira etapa. Soube controlar o jogo e manter a posse de bola. Mas foi um domínio estéreo, já que o time não conseguia levar perigo para o gol do CSA.

Clayson e Rossi ainda seguem devendo uma boa apresentação. Eles até tentam jogadas individuais, mas normalmente acabam tomando a decisão errada quando estão próximo dos gol adversário.

E já no fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 47 minutos de jogo, quando todos já se conformavam com a falta de gols, eis que o Bahia conseguiu abrir o placar e agitar as coisas no estádio Rei Pelé. Élber fez boa jogada em velocidade e chutou. O goleiro Thiago Rodrigues defendeu. A bola sobrou para Juninho, que teve que finalizar duas vezes, de direita, para empurrar a bola para o fundo das redes.

Artilheiro resolve

Com o placar adverso e em busca da sua primeira vitória na Copa do Nordeste, o CSA voltou do intervalo pra cima. O atacante Rodrigo Pimpão entrou no lugar do apagado Rafael Bilu. E foi dele o primeiro lance de perigo real do time alagoano na partida.

Logo aos 2 minutos, Pimpão foi lançado em velocidade, evitou a saída da bola e cruzou rasteiro, com muito perigo. Juninho chegou na hora certa para fazer o corte. Na sequência, Diego Renan cobrou escanteio na cabeça de Luciano Cástan, que testou para fora. Passou muito perto da trave.

Três minutos depois, nova oportunidade de empatar o jogo. O Azulão começou a se aproveitar da postura defensiva do Tricolor e após ótima triangulação do CSA, a bola passou por Diego Renan, chegou em Diego Maurício, que rolou para o chute de João Cléber. A bola assustou Anderson.

E só dava CSA. Aos 14 minutos, Anderson fez duas grandes defesas em finalizações à queima roupa do atacante Diego Maurício e salvou o Bahia. O goleiro tricolor mostra porque é o novo titular do time.

O Azulão estava mais próximo do gol, mas quem voltou a balançar as redes foi o Esquadrão de Aço. Aos 19, Clayson acertou um lançamento primoroso para Élber, que finalizou na primeira. O goleiro Thiago Rodrigues defendeu, e a bola sobrou com o camisa 7, que rolou para Gilberto. O centroavante soltou uma bomba no ângulo: 2 a 0.

E quase Gregore amplia. Clayson deu belo passe para o volante na área, que dominou no peito e bateu forte. Thiago Rodrigues faz bela defesa.

