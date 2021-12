O Bahia parece, finalmente, estar deixando a má fase para trás, o que coincide com o retorno dos jogos na Fonte Nova. Na noite desta quarta-feira, 11, embalou o segundo triunfo consecutivo na Série A ao fazer 2 a 1 sobre o Fortaleza em jogo atrasado pela 18ª rodada do Brasileirão. O resultado positivo permitiu ao Tricolor chegar à parte de cima da tabela, ocupando a nona colocação, com 25 pontos ganhos em 21 rodadas.

Nuno Krause* e Redação Bahia supera Fortaleza, chega a dois triunfos seguidos no Brasileirão e se afasta do Z-4

Mais uma vez, a estratégia adotada pela equipe de Mano Menezes ficou clara desde o início: esperar o adversário e apostar no contra-ataque. Isso não funcionou muito no primeiro tempo, e o gol saiu de uma bola cruzada na área. No segundo, várias chances surgiram desse tipo de jogada, mas a maioria não foi aproveitada, o que proporcionou chance de reação ao Leão.

Após dois jogos sem sofrer gols, o Bahia foi vazado pelo Tricolor Cearense. Apesar de ter sido sólido defensivamente na maior parte do tempo, a equipe recuou demais durante os dez minutos de pressão que geraram o gol do Fortaleza. Por mérito, soube reagir bem e conseguiu voltar à frente logo na sequência.

O Esquadrão volta a campo na próxima segunda, às 18h, fora de casa, contra o Coritiba. O Fortaleza, agora em 12º, com 24 pontos, enfrenta o São Paulo no dia 14, na capital cearense, às 19h.

Juninho e Capixaba

O jogo começou monótono porque o Fortaleza se viu com a posse de bola, mas não foi efetivo. Com a segurança defensiva do Bahia, a única chance do Leão do Pici na etapa inicial ocorreu aos 22 minutos, quando Carlinhos cruzou e Bergson finalizou da entrada da pequena área, mas foi travado.

No minuto seguinte, o Esquadrão abriu o placar. Após escanteio, a bola sobrou para Juninho Capixaba. O lateral cruzou e seu ‘xará’, Juninho, escorou de cabeça para o gol aberto, após saída ruim de Felipe Alves.

Aos 38, o Fortaleza quase ficou com um homem a menos. O zagueiro Paulão deixou a bola escapar e, ao cortá-la, atingiu o joelho de Juninho Capixaba com a sola. O árbitro foi chamado pelo VAR, mas manteve a aplicação inicial de apenas cartão amarelo.

Sem sequelas do acidente, Capixaba foi protagonista do único outro lance de maior perigo do Bahia na etapa inicial. Ele cruzou novamente na cabeça de Juninho, que dessa vez jogou para fora.

Polêmicas

As situações de contra-ataque para o Bahia ficaram mais evidentes no segundo tempo, com o Fortaleza se lançando ao ataque. A primeira delas surgiu aos sete minutos. Fessin acionou Gilberto em velocidade na entrada da área. O centroavante tentou por cobertura e jogou para fora.

Demorou menos de um minuto para que uma nova oportunidade surgisse, e de novo com Fessin. Dessa vez, o ponta acionou Élber, que chutou forte e cruzado para bela defesa de Felipe Alves.

O camisa 7 obrigaria o goleiro adversário a trabalhar novamente aos 15 minutos, quando cortou para dentro e chutou forte no canto direito.

As oportunidades desperdiçadas pelo Esquadrão cobraram seu preço. Aos 18 minutos, David teve chance clara em cruzamento de Gabriel Dias, na pequena área, mas foi travado por Lucas Fonseca. Aos 19, o gol saiu. Bergson subiu de cabeça após belo cruzamento de Oswaldo e jogou no ângulo esquerdo de Douglas.

Não demorou muito para que o Bahia voltasse à frente do placar. Aos 22 minutos, Gilberto foi derrubado pelo zagueiro adversário dentro da área, e o árbitro assinalou o pênalti. O próprio camisa 9 foi para a cobrança e deslocou o goleiro com categoria.

Aos 25, Gilberto ainda teria a chance de matar de vez o jogo. Ele partiu em velocidade, livre pela direita, e tentou cruzar para Fessin, que entrava como um foguete pelo meio. Porém, errou o passe e a zaga adversária afastou.

O resto da partida foi marcado por uma série de reclamações da arbitragem, dos dois lados. O Fortaleza até tentou pressionar o Bahia em seu campo, mas sempre no esquema do abafa, e não conseguiu criar nenhuma oportunidade a partir disso. No duelo entre tricolores nordestinos, melhor para o baiano.

*Sob supervisão do editor Nelson Luis

