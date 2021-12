Depois de dois jogos seguidos fora de casa, o Bahia reencontrou sua torcida na Fonte Nova, neste sábado, 13, para encarar o Ceará pela 7ª rodada da Série B. O Tricolor aproveitou bem a oportunidade e venceu a partida por 1 a 0. O gol foi marcado pelo argentino Maxi Biancucchi, destaque do ataque do time na segunda etapa.

A vitória põe o Bahia na 5ª colocação da tabela do campeonato, onde soma 14 pontos, mesma pontuação que o Sampaio Corrêa, que é o 4º. São justamente esses dois times que se enfrentarão na próxima sexta, 19, no Castelão.

Thiago Souza Bahia supera Ceará na Fonte Nova e se aproxima do G4

O jogo

Vindo de um empate contra o Macaé e uma derrota para o Bragantino, o Bahia precisava triunfar contra o Ceará para continuar brigando pela vaga no G4. Mas a missão não seria nada simples, já que o Vozão se tornou carrasco do Tricolor, por vencer os dois jogos da final da Copa do Nordeste e, consequentemente, levar o título. Logo, o embate deste sábado tinha um gostinho de revanche.

Ao iniciar a partida, o Bahia entrou em campo tomando mais a iniciativa para abrir o placar, porém errava no último passe. Por outro lado, o Ceará, que se armou bem taticamente, dificultava a ação do Esquadrão e até criava as chances mais claras de gol.

A primeira oportunidade do time cearense abrir o placar ocorreu aos 15 minutos, quando Ricardinho arrematou um belo chute de fora da área, e Douglas Pires teve que se esticar para fazer a defesa. Nos 36, Roger Gaúcho deu passe que deixou Vinícius de cara para o gol. O atacante pegou de primeira, porém, novamente Douglas salvou a rede tricolor.

Na segunda etapa, o Bahia voltou com outra postura, pressionando mais e criando as melhores chances. Foi aos 14 minutos que Pittoni cruzou a bola na área adversária e Maxi, de peixinho, fez o tento que definiu o placar.

