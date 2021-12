Bahia sub-20 tem o reforço de ítalo Melo

O time sub-20 do Bahia irá ter o importante reforço do meia Ítalo Melo para o confronto com o Santos, na quarta-feira, 16, às 16 horas, no estádio de Pituaçu, pelas quartas de final da Copa do Brasil da categoria.

O jogador está recuperado de uma fissura no pé que lhe tirou por dois meses dos gramados. A jovem revelação foi liberada pela comissão técnica profissional para jogar pelo time júnior, com o intuito do atleta adquirir ritmo de jogo.

O treinador Charles Fabian deve escalar a equipe Renan, Railan, Evandro, Marcão e Erick; Amorim (Jeferson Silva), Anderson Melo, Vitor Costa e Gustavo; Italo Melo e Zé Roberto.

Depois do coletivo desta segunda, 14, o time tricolor finaliza a preparação para o jogo contra o Peixe nesta terça, 15, às 8h30.

