Bahia Sub-20 busca vaga na final da Copa do Brasil

Logo mais, às 18h, o time sub-20 do Bahia enfrenta o Cruzeiro, em Sete Lagoas (MG), por uma vaga inédita na final da Copa do Brasil da categoria. O Tricolor venceu o duelo de ida por 1 a 0 em Salvador.

O Esquadrãozinho, comandado por Aroldo Moreira, tem ótimos números em 2016: são 24 partidas, com 18 triunfos, cinco empates e só uma derrota. Nesta conta, inclusive, está o triunfo por 2 a 1 sobre o profissional da Juazeirense, fora de casa, pela Copa do Nordeste.

Tanto sucesso na base, porém, não tem se refletido nesta temporada em aproveitamento dos garotos no time principal. O Tricolor está bem perto do tão sonhado acesso, é verdade, mas não tem nenhum titular formado no clube.

Mais: quase nenhum prata-da-casa é a primeira opção de Guto Ferreira no banco de reservas, e muitos dos que começaram o ano com algum espaço no elenco encontram-se hoje fora do clube.

Planejamento

Quando a atual diretoria, do presidente Marcelo Sant’Ana, chegou ao clube, colocou como metas em três anos uma participação de 40% das crias da base no elenco profissional, e que as opções dos técnicos no banco de reservas fossem, em maioria, desses meninos.

De fato, isso foi praticado em 2015: garotos como Zé Roberto, Rômulo, Yuri, Robson, Gustavo Blanco e Vítor foram figuras frequentes durante a Série B, mas o time acabou não conquistando o acesso.

Em 2016, Rômulo, Robson, Zé Roberto e Hayner continuaram com espaço na equipe durante as disputas da Copa do Nordeste e do Baiano. Quando veio a Série B, porém, acabaram emprestados. Rômulo até retornou do Bragantino antes do previsto, em setembro, mas sequer foi relacionado desde então.

Zé Roberto, por sua vez, foi mandado para a Ponte Preta em setembro como um dos artilheiros do Bahia na Série B à época, com três gols. Antes de ir, confessou que gostaria de ter mais chances na equipe: “Já tenho 22 anos, não sou mais menino. É claro que a gente quer jogar, se sentir importante, parte do processo”.

Com a exceção do gol, onde o reserva é Jean, todas as primeiras opções de Guto no banco são de atletas contratados. No último duelo, contra o Luverdense, quando não tinha o titular Jackson, ele preferiu Lucas Fonseca ao invés de Éder.

Feijão jogou, mas porque o time atuou com três volantes e Juninho estava machucado. Renê Júnior e Luiz Antônio estão à sua frente. No meio, Renato Cajá e Régis revezam. No ataque, ninguém da base tem chance.

A reportagem tentou contactar os dirigentes do Tricolor, mas não conseguiu entrevista, com o argumento de que estão focados no jogo de sábado.

“A gente tem uma quantidade boa de atletas da base no elenco. O que a imprensa tem falado é que não temos no time principal, mas aí é uma questão do treinador. Nosso objetivo é dar chances aos garotos no elenco. A definição do time cabe à comissão técnica. Nisso, a gente não intervém”, disse o vice-presidente Pedro Henriques para o Globoesporte.com no início deste mês.

Hoje, Aroldo não terá o lateral direito Marlon, suspenso, mas o zagueiro Rodrigo Becão e o atacante João Paulo retornam. O time deve ter Deijair; Flávio, Rodrigo Becão, Éverson e Juninho; Luis Fernando, Júnior e Wesley; Mayron, Kaynan e João Paulo.

