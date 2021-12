Bahia Sub-17 participará de torneio no Catar

O time Sub-17 do Bahia estará em campo com mais duas equipes no Torneio Internacional Tri Series, que será realizado em Doha, no Catar, entre os dias 29 de maio e 2 de junho. Os outros participantes são Aspire Academy, time da casa, e Villareral, da Espanha.

O torneio será disputado em um sistema de pontos corridos, com duas partidas para cada participante. Todos os jogos acontecerão nos campos do Grand Hertage Hotel. O Tricolor será comandado pelo treinador Edson Fabiano.

A última vez que um time de base do Bahia deixou o país para disputa de uma competição internacional aconteceu em 2013. Na ocasião, a equipe sub-17 participou do Torneio Cidade de Gradisca, na Itália.

