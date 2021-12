Bahia Sub-14 disputa título nacional contra Flamengo

O time sub-14 do Bahia entra em campo nesta sexta-feira, 19, às 16h, no estádio de Lauro de Freitas, para disputar contra o Flamengo a decisão do torneio nacional Copa Redeball.

Na semifinal, o tricolor venceu o arquirrival Vitória por 7 a 6 e se classificou para a final competição. A Copa Redeball reúne 28 equipes nas categorias sub-12, sub-14 e sub-16.

