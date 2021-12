Bahia solicita imagens do VAR após polêmica no gol do Internacional

O Bahia entrou com uma representação na Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para solicitar o acesso às imagens que mostram o lance do gol polêmico do Internacional, o primeiro da partida, na noite desta quarta-feira, 12, no Beira-Rio, em partida válida pela 9ª rodada do Brasileirão Série A.

>> Com polêmica do VAR e falha de Douglas, Bahia cai para o Inter no Beira-Rio

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, em entrevista coletiva após o jogo, demonstrou sua insatisfação com o caso. "Aparentemente, pelas câmeras que nós temos à disposição, nós, os torcedores, vocês da imprensa, o impedimento estava muito claro. Então, naturalmente, eu não vejo outra forma que não se comunicar com os torcedores de todos os clubes brasileiros, se num caso como esse, essa imagem que justificou a decisão seja mostrada. Eu até entendo que não é razoável para o futebol que todos os lances sejam mostrados o tempo todo. Mas, quando há lances capitais e que as câmeras normais estão mostrando uma coisa, se a decisão foi diferente, essa imagem tem que ser mostrada. Naturalmente, nós estamos solicitando essa imagem", disse Bellintani.

Na manhã desta quinta-feira, 13, o dirigente, por meio das redes sociais, declarou que não há a intenção de pedir a anulação da partida. "Solicitar anulação da partida nesse caso seria apenas para fazer espuma e enganar torcida, jogo de cena. Esse caso não cabe, infelizmente. Solicitamos as imagens do lance para, comprovado o erro, pedirmos punições severas. Qualquer pedido diferente disso seria pra enganar vocês", publicou Bellintani.

O vice de futebol do Internacional, Roberto Melo, declarou estar do lado do Bahia, e diz que o recurso do tricolor baiano é legitimo. "Nesse momento é do jogo, Bahia tem toda legitimidade, se eles solicitarem tomara que tenhamos esses áudio. Estamos totalmente de acordo com o Bahia, se quiserem fazer alguma petição, a gente assina em baixo", comentou o vice presidente.

adblock ativo