Bahia sofre revés no fim e é eliminado do Brasileirão Sub-20

Precisando de um triunfo para se manter vivo no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Bahia encarou o Palmeiras neste sábado, 14, na cidade gaúcha de Alvorada, em confronto direto pela vaga nas quartas de final da competição e não conseguiu avançar.

Depois de chegar a estar à frente no placar, o tricolor acabou sofrendo a derrota por 3 a 2, com um gol sofrido aos 49 minutos do segundo tempo.

Sem muitas ações de perigo na primeira etapa da partida, o "lateral-mascote" Railan abriu o placar para o Esquadrão no início da etapa complementar. O Palmeiras empatou com o atacante Erik, aos 19, e virou o jogo na sequência com gol de Juninho.

O Bahia chegou a empatar a partida com um gol de pênalti aos 46 minutos - o que não garantiria a vaga - mas sofreu o gol no último lance da partida.

Pensando em montar a equipe para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no dia 3 de janeiro, o técnico Charles Fabian deixou de fora jogadores como Feijão, Anderson Talisca e Ítalo Melo, que atuam no profissional e não terão mais idade para a Copinha.

O Palmeiras avançou em segundo lugar na chave, atrás do Internacional, e vai encarar o Flamengo na próxima fase. O duelo está marcado para segunda-feira, 16, às 15h.

adblock ativo