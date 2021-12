Bahia sofre primeira derrota do ano e está fora da Copa do Brasil

Até a noite desta quarta-feira, 8, o Bahia havia disputado 11 jogos na temporada e não tinha perdido nenhum. No entanto, a primeira derrota chegou e causando grandes prejuízos. O Esquadrão levou 2 a 0 do Paraná, no Estádio Dourival de Britto, em Curitiba, e foi eliminado na 2ª fase Copa do Brasil. Eduardo Brock e Renatinho fizeram os gols.

O Bahia agora vira a chave e retorna a campo no próximo domingo, 12, às 16h, em partida contra o Moto Club, pela Copa do Nordeste.

Já o classificado Paraná, encara o Asa de Arapiraca na próxima fase da Copa do Brasil. O jogo de ida está marcado para o Estádio do Asa, em Alagoas, já na próxima quinta, 16. A volta será no dia 6 de abril, em Curitiba.

O jogo

Com a responsabilidade em decidir a classificação em jogo único, Paraná e Bahia iniciaram a partida de forma franca, buscando o gol. O Esqaudrão tinham mais a posse de bola e tentava mandar na partida. Já o Tricolor da Vila apostava nos contra-ataques, quase sempre puxados por Renatinho.

E foi assim que o Paraná criou a sua melhor chance. Em rápida descida para o ataque, Renatinho deixou Matheus Carvalho na boa para finalizar. O atacante chutou de primeira, mas Jean saiu bem, fechou o ângulo e defendeu.

Do outro lado, o Bahia chegava sempre com boas oportunidade em jogadas de Hernane. Em uma delas, o Brocador finalizou de dentro da área, a bola desviou em Eduardo Brock e tirou tinta da trave.

Renatinho brilha

Do primeiro tempo promissor, à glória na etapa final. Assim foi a noite de Renatinho, que decidiu o jogo para o Paraná no segundo tempo. Logo aos cinco minutos, em cobrança de escanteio, o camisa 10 cruzou na cabeça de Eduardo Brock, que subiu mais que Lucas Fonseca e cabeceou sem dificuldades para o fundo do gol.

Com vantagem no placar, o Paraná se retraiu mais. O Bahia ficou mais com a bola, mas esbarrou na retranca do adversário e não conseguiu criar jogadas de perigo. Guto Ferreira até tentou mudar o panorama do jogo, com Renato Cajá, Maikon Leite e Gustavo, nos lugares de Régis, Zé Rafael e Hernane, respectivamente. Não adiantou.

O time continuou sem criar jogadas de perigo e ofereceu espaços para contra-ataques do Paraná. Em uma dessas decidas do time parananense, Renatinho aproveitou para deixar o seu. Pela ponta esquerda, Biteco cruzou bola na cabeça de Ítalo, que carimbou a trave direita de Jean. No rebote, o camisa 10 pegou a sobra e matou qualquer esperança que o torcedor do Bahia tinha de virar o jogo.

Paraná 2 x 0 Bahia - 2ª Fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR)

Quando: Quarta-feira, 8, às 19h30

Gols: Eduardo Brock, aos 5’, e Renatinho, aos 38’ do 2º T (P)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Evandro de Melo Lima (trio de São Paulo)

Cartões amarelos: Alex Santana (P); Zé Rafael (B)

Cartão vermelho: Renatinho – recebeu dois amarelos (P)

Paraná - Léo, Junior, Airton, Eduardo Brock e Igor Cariús; Gabriel Dias (Leandro Vilela), Alex Santana e Renatinho; Diego Tavares (Bruno Catanhede), Matheus Carvalho (Guilherme Biteco) e Ítalo. Técnico: Wagner Lopes.

Bahia - Jean, Eduardo, Lucas Fonseca, Tiago e Armero; Edson, Renê Júnior (Gustavo) e Régis (Renato Cajá); Diego Rosa, Zé Rafael (Maikon Leite) e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

*Estagiário sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Salles.

