Bahia: sócios vão votar bloco de cinco pontos na assembleia

A Assembleia Geral de sócios do Bahia, marcada para este sábado, 17, será decidida em um único bloco de propostas, com cinco pontos para a reforma do estatuto do clube. A reunião está marcada para as 9 horas da manhã, com primeira chamada às 10h e segunda convocação uma hora depois, com o número de sócios presentes no momento. O local da reunião é a Fonte Nova.

As cinco propostas em votação serão: 1) redução do conselho deliberativo (de 300 para 100 pessoas); 2) Eleição direta para presidente e remuneração do cargo; 3) Ficha-limpa para os candidatos; 4) redução da maioridade eleitoral (de 18 para 16 anos) e fim da carência de filiação; 5) Mandado tampão sem direito à reeleição.

Este último ponto diz respeito às eleições que acontecerão após a Assembleia de sócios, muito provavelmente no dia 31 de agosto. Na proposta defendida pela intervenção, o novo mandatário eleito ficaria até dezembro de 2014 (período que terminaria o mandato de Marcelo Guimarães Filho) sem a possibilidade de concorrer novamente.

Todos os pontos serão votados em bloco, e o sócio terá que ponderar se concorda com todas as decisões ou refuta todas as propostas. No momento em que se cadastrar para a reunião, o sócio receberá um crachá com seu nome. Este documento servirá como uma espécie de cédula, sendo depositado em uma das urnas de preferência do torcedor. Na urna de "sim", caso concorde com as mudanças propostas, ou na urna de "não", na hipótese de ser contrário.

Para facilitar o deslocamento do torcedor na entrada da Fonte Nova no dia da Assembleia, os crachás estavam sendo distribuídos desde ontem nos guichês do estádio. O sócio precisa apresentar documento e comprovante de pagamento para retirar sua cédula.

Reforço policial - Policiais militares farão a proteção no dia da reunião, com revista de todos os torcedores. Apenas sócios com boletos pagos e imprensa terão acesso às dependências do estádio no dia da Assembleia. Seguranças contratados, por exemplo, não poderão entrar, a menos que tenham títulos de sócio.

As cinco alterações proposta para a reforma do estatuto do Bahia:

Ficha-limpa: Ninguém poderia ser candidato à presidência ou a cargo de conselheiro se possuir condenação judical

Eleição direta: Sócios elegem diretamente o presidente, que teria de se dedicar integralmente ao cargo e teria salário estipulado pelo conselho deliberativo

Conselho: Reduzido de 300 para 100 componentes e sua eleição seria proporcional aos votos de cada chapa

Maioridade eleitoral: A idade mínima para votar seria reduzida de 18 para 16 anos

Mandato tampão: Novo presidente comandaria o clube até dezembro de 2014 e não poderia se reeleger.

