"Bahia só sairá do Fazendão quando novo CT estiver pronto"

Nesta primeira fase do Novo Centro de Treinamento em Dias D'Ávila, orçado em R$ 18 milhões, a OAS será responsável. E a segunda? Como angariar o restante dos R$ 12 milhões?

Bem, não tenho noção de orçamento agora. Minha administração irá deixar tudo pronto. Um plano diretor feito, planta, o projeto... As outras diretorias, as seguintes, é que precisarão alocar recurso para tanto.

Como você avalia esse atraso? Antes para janeiro, agora a obra é estimada para ser entregue em abril de 2013...

Sinceramente, não estou muito preocupado. Por quê? É óbvio que sonhamos com uma estrutura desta o quanto antes, porém, é a OAS, que está à frente desta primeira etapa. A pressa, na maior parte, é deles. Nós temos o Fazendão que, querendo ou não, atende às nossas demandas. Não existe prazo para a entrega do Fazendão. Ou seja, só entregaremos as chaves quando o novo CT estiver pronto. Então, estamos tranquilos. Mas, é claro, ansiosos.

Qual a importância de um CT com tamanha estrutura para o Bahia?

Eu acho que é fundamental em todos os aspectos. No time profissional, por exemplo, teremos um CT de primeiro mundo, ficará mais fácil de contratar jogadores e treinadores de excelência. Já os garotos da base terão uma infraestrutura top. Alojamentos, hotelaria, musculação, todos estes setores climatizados, enfim, tudo novo. Situação que permite um trabalho de garimpagem na base maior ainda. Será bem mais fácil formar novos atletas para o time principal.

O torcedor se questiona o porquê de um CT tão longe de Salvador. Há explicação?

Nós precisamos pensar de forma grande. O Bahia está na elite, na Série A, precisa de uma estrutura que honre tal posição no cenário nacional. Porém, não é apenas por isso. Dificilmente você encontra um terreno bom numa área mais próxima de Salvador. Na verdade, pode até encontrar um local centralizado, estruturado, mas aí se depara certamente com supervalorização. Em Dias D'Ávila nossas necessidades foram atendidas e nem é tão distante assim.



