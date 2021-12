Bahia só libera Gabriel por R$ 13 milhões e Neto por R$ 2 mi

Na última segunda-feira, 7, surgiu mais uma especulação sobre u clube de olho no atacante Gabriel, uma das revelações do Brasileiro de 2012. Desta vez, o Inter apareceu como suposto interessado.

Contactados pela reportagem via assessoria de imprensa, o gestor de futebol do clube, Paulo Angioni, e o presidente Marcelo Guimarães Filho repetiram que não receberam proposta pelo atleta, apenas sondagens. E garantiram que o Inter não está entre os clubes que procuraram saber do jogador.

O Bahia está aberto a conversar sobre a venda de Gabriel, mas só o libera com o pagamento mínimo de uma multa no valor aproximado de 5 milhões de euros (cerca de R$ 13 mi).

Neto vale R$ 2 mi - A situação de Neto, assediado pelo Botafogo, é semelhante. O jogador tem contrato com o Bahia até o final do ano e só sai se o Bota pagar a multa de aproximadamente R$ 2 mi.

A queixa no Fazendão é quanto à postura dos cariocas, que têm boa relação com a cúpula tricolor, mas vêm ligando sem parar para Neto. A oferta de salário seria de R$ 70 mil, o mesmo que ele recebe no Bahia, mas com contrato de dois anos.

