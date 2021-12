Superior na tabela, em melhor fase no campeonato, com maioria nas arquibancadas e com um elenco bem mais qualificado que do seu adversário, o Bahia voltou a errar muito e mais uma vez não conseguiu transformar suas vantagens em um triunfo fora de casa na Série B do Brasileirão. E ao ficar apenas no empate com o fraco Oeste, em Barueri (SP), o Tricolor deixou escapar a oportunidade de entrar na zona de classificação à Série A, terminando a 32ª rodada do torneio na 6ª posição.

Com 50 pontos, o Bahia está a dois pontos de distância do Londrina, 4º colocado, e a um do Náutico (5º). Apesar de ter perdido uma grande chance de dormir no G-4 da competição, o Esquadrão pode alcançar a tão almejada posição na próxima rodada, quando enfrenta o Ceará, sábado, na Arena Fonte Nova, e vê seus principais encararem jogos difíceis. O Timbu, no Recife, recebe o líder Atlético-GO. Já o Londrina visita o Criciúma, em Santa Catarina.

Luiz Teles Bahia só empata com Oeste e deixa G-4 escapar

Para o compromisso com o time cearense, o Bahia não poderá contar com o volante Luiz Antônio, que recebeu o 3º cartão amarelo ontem. Pelo mesmo motivo, outro ausente será o atacante reserva Misael. Por outro lado, o técnico Guto Ferreira terá o retorno de Hernane, que suspenso, não atuou no interior paulista.

O jogo

Empolgado com a maioria tricolor nas arquibancadas num jogo fora de casa, o Bahia começou o jogo marcando o Oeste por pressão. Apesar do aparente domínio da partida, a equipe, contudo, não conseguia criar jogadas de perigo, nem diante dos muitos erros de passe do adversário. A estratégia durou apenas 15 minutos, quando sem motivo o time passou a recuar e esperar o 'Rubrão' em seu campo de defesa.

Desorganizado e mal nos contra-ataques, o Esquadrão pouco produziu e só teve uma real chance de gol na etapa inicial, com Edigar Junio perdendo uma oportunidade incrível cara a cara com o goleiro. Já o oponente seque ameaçou Muriel em 45 minutos.

Guto Ferreira não mudou o time para o 2º tempo, mas a equipe voltou com a postura do início da primeira etapa, encurralando o Oeste em sua defesa. O Bahia sofria com mais uma péssima atuação de Renato Cajá, que deveria ser o jogador que dita o ritmo em campo, mas em raras vezes dava continuidade às jogadas de ataque. Outro que esteve muito mal foi o centroavante Vitor Rangel. Sua péssima atuação justifica a titularidade de Hernane, mesmo com este em má fase.

E quando era melhor em campo, o Bahia vacilou na defesa e teve uma falta marcada próxima à grande área. Na cobrança, aos 13 minutos, Pedro Carmona bateu colocado, no ângulo, sem chances para Muriel. O gol não abalou o Tricolor, que se lançou com mais riscos ao ataque e colheu seu tento de empate cinco minutos depois, num gol contra do zagueiro Bruno Silva ao tentar cortar um cruzamento de Eduardo. Antes mesmo da igualdade, Wesley Natã já havia perdido um gol cara a cara com Felipe Alves.

Somente a partir dos 20 minutos Guto Ferreira tentou mudar o panorama da partida. Primeiro, tirou Luiz Antônio e colocou em campo Renê Junior. Depois, trocou o apagado Natã por Misael, e Cajá por Régis, que claramente dá muito mais dinâmica à equipe do que o contestado titular. Apesar das mudanças, e de mais três boas oportunidade criadas, o Bahia não conseguiu a sonhada virada e volta para Salvador com mais um resultado frustrante em um duelo fora de casa.

adblock ativo