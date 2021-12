Bahia segue preparação para enfrentar o Grêmio

O elenco do Bahia seguiu com os treinamentos nesta quinta-feira, 21, como parte da preparação para a partida de domingo, 24, contra o Grêmio.

O técnico Preto Casagrande comandou um treino coletivo, onde testou a provável equipe que iniciará o jogo. Durante o treino, ele fez algumas mudanças, indicando que o time que perdeu para o Cruzeiro no último domingo pode sofrer alterações. Ao final, o técnico ensaiou jogadas de bola parada.

Na sala de musculação, o zagueiro Jackson e os laterais Wellington Silva e Armero fizeram um treino físico. O volante Renê Júnior segue em tratamento da lesão.

Promoção

Após quase um mês jogando longe da Arena Fonte Nova e precisando do apoio do torcedor, o clube lançou uma promoção para os sócios. Todo associado que entrar com uma hora de antecedência (ou seja, até as 18h) terá direito a levar um acompanhante. A promoção é válida para os sócios que tem o acesso garantido a Arena.

Além do acompanhante, o torcedor poderá participar do “Happy Hour Tricolor”, com show da cantora Ju Moraes, food truck e atividades recreativas. O evento acontecerá na Praça Sul da Arena, das 16h30 às 18h30.

O Bahia retorna ao estádio no próximo domingo, dia 24, às 19h, para enfrentar o Grêmio em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

adblock ativo