Bahia segue preparação em busca de segundo triunfo consecutivo

O feriado de 7 de setembro foi de trabalho no CT Evaristo de Macedo. O elenco do Bahia seguiu focado no duelo contra o Santos, onde tentará emplacar o segundo triunfo consecutivo após a quebra de jejum que perdurava oito partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série A.

A primeira atividade na Cidade Tricolor foi voltada para um circuito de exercícios físicos na sala de musculação. Em seguida, já no gramado, os atletas iniciaram o aquecimento, onde foi aprimorado a parte técnica com a bola.

Passada a etapa inicial dos trabalhos, os jogadores foram divididos em dois grupos para a realização de um treinamento em campo reduzido, cujo objetivo principal era o entendimento e a ocupação do espaço.

Na parte final do treino, novamente divididos em grupos, os atletas seguiram trabalhando as valências técnicas e táticas. Desta vez, enquanto uma parte trabalhava em espaço reduzido, para aperfeiçoar a marcação pressão e a rápida transição, a outra trabalhava a posse de bola. Após um período, os grupos inverteram os trabalhos.

Assim como aconteceu na segunda-feira, os meia-atacantes Thonny Anderson e Ramirez, recuperados de lesão, participaram normalmente de toda a atividade. Os goleiros participaram de treinamentos específicos da posição. A exceção ficou por conta do atacante Rossi que, com dores na coxa, seguiu se recuperando no departamento médico do clube.

Um dos novos contratados Esquadrão, o atacante argentino Eugênio Isnaldo esteve presente no CT e participou de todos os trabalhos com os novos companheiros.

O elenco tricolor retorna aos trabalhos na manhã desta quarta-feira, 8, no CT Evaristo de Macedo. Santos e Bahia se enfrentam no sábado, 11, às 21h, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do returno do Brasileirão da Série A.

