Bahia segue para SC sem Maxi e Marco Aurélio

Após o treino no Fazendão, os atletas do Bahia embarcaram no início da tarde desta segunda-feira, 17, para Criciúma, em Santa Catarina, dois dias antes do jogo contra o Tigre, lanterna da Série A. O duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão será realizado nesta quarta, 19.

Pela manhã, o elenco do Bahia se reapresentou no Fazendão. O grupo que atuou mais de 45 minutos contra o Corinthians fez um trabalho regenerativo na academia. Os demais jogadores desceram para o campo e treinaram com bola, sob o comando de Charles Fabian.

Pela terceira partida consecutiva, Marcos Aurélio e Maxi Biancucchi não poderão ajudar o Bahia em campo. O primeiro ainda sente dores na costela. Já o argentino se recupera de uma lesão no pé direito. Ambos não entram em campo desde a derrota para o Palmeiras, há cerca de 15 dias.

O meia Emanuel Biancucchi e o zagueiro Demerson, que se recuperam de lesão no joelho, também desfalcam o tricolor. A equipe faz o único treino com bola, nesta terça, 18.

