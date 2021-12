Bahia segue para Minas e lateral pode ser novidade

A delegação do Bahia embarcou nesta quinta-feira, 12, para Minas Gerais, onde enfrenta neste sábado, 14, às 16h30 (horário da Bahia), o Boa Esporte, em jogo válido pela 36ª rodada da Série B. O grupo viajou para São Paulo e, depois, seguiu para Varginha. A chegada ocorreu por volta das 18h30.

Como passou uma parte do dia viajando, o elenco não treinou nesta quinta. Para o duelo, o lateral Adriano Apodi pode ser a aposta do técnico Charles Fabian contra o Boa Esporte, após a pouca produtividade de Cicinho e Railan na ala direita.

Contratado após se destacar pelo Vitória da Conquista no Baianão 2015, Adriano jogou oito partidas da Série B, com a camisa do Tricolor, e mostrou qualidade no quesito cruzamento.

Na tarde desta sexta, 13, em Varginha (MG), Charles fará os últimos ajustes na equipe. O local para a última atividade não foi informado pelo clube.

