Bahia segue indefinido para enfrentar o Flamengo

O Bahia tem algumas dúvidas para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, 21, às 19h30, em Macaé, no Rio de Janeiro, mas o técnico Marquinhos Santos não está disposto a dar pistas de qual será a equipe titular.

Nesta terça, 20, o treinador manteve a indefinição e prometeu levar o mistério até minutos antes da partida. Nos treinamentos durante a semana, o comandante do Esquadrão testou duas formações: uma com o meia Branquinho revezando com Talisca no ataque; e outra, com três volantes, promovendo a entrada de Helder no lugar de William Barbio.

Para o confronto, Marquinhos não conta com nove jogadores no total, número recorde de baixas na atual temporada do Tricolor: Omar, Galhardo, Diego Macedo, Roniery, Uelliton, Wison Pittoni, Lincoln, Rafinha e Rhayner.

