Bahia segue com rotina de treinos em Porto Seguro

No terceiro dia de treinos da intertemporada em Porto Seguro (distante a 723 km de Salvador), região sul do estado, o técnico Guto Ferreira promoveu um trabalho com o elenco, visando a parte tática e técnica, com ênfase na troca de passes e finalizações, e uma sequência de jogadas com lances de bola parada, entre escanteio e faltas.

A atividade contou com a presença de torcedores na arquibancada do Estádio Agnaldo Bento. No fim, os jogadores foram retribuir um pouco do carinho dos tricolores, presenteando vários deles com bolas, shorts, bolas e camisas oficiais.

Os portões voltarão a estar abertos para a torcida na próxima terça-feira, 12, no treino de 15h.

