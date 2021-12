Bahia segue com dificuldade para encontrar terceiro atacante

Desde o início da temporada que o Bahia atua num esquema com três atacantes. E desde então os técnicos que pelo clube passaram não conseguiram definir quem é o terceiro elemento do trio, que tem Edigar Junio e Hernane com ‘cadeira cativa’.

Contra o Vila Nova, na sexta-feira, 4, às 20h30, Guto Ferreira vai fazer mais uma tentativa. Após entrar bem contra o Ceará, no último sábado, Victor Rangel deve receber uma segunda chance como titular. Ele só começou um duelo atuando como ponta no triunfo sobre o Vasco, por 1 a 0, há dois meses.

Em 10 meses, 10 jogadores já passaram pela posição (veja todos no quadro abaixo). Quem mais atuou foi aquele que chegou no início da temporada para ser titular: Luisinho, em 29 partidas. Sem encantar a torcida, foi para o banco de reservas ainda durante as competições do primeiro semestre. Passou a não ser mais relacionado por Guto Ferreira em agosto e acabou sendo negociado no mês seguinte. Marcou seis gols.

Para o lugar do então camisa 7, a diretoria tricolor investiu alto ainda no primeiro semestre e trouxe aquele que deveria ter sido um dos principais reforços do Esquadrão no ano: Thiago Ribeiro. Titular durante todo o período de Doriva no clube, o veterano de 30 anos mostrou má forma e acabou afastado em julho, após 23 partidas e dois gols pelo time, mas segue treinando e recebe salário estimado de R$ 250 mil.

Pacotão sem resultado

Veio, então, a cartada final: após a chegada de Guto Ferreira, a diretoria contratou em setembro um verdadeiro pacotão de atacantes para tentar sanar a crise técnica. Chegaram Victor Rangel, Allano, Misael e Wesley Natã. Destes, quem mais atuou com o atual comandante foi Allano, com 11 jogos. Após más atuações e críticas da torcida, não vem mais sendo relacionado para as partidas. Em uma entrevista, o treinador deu a entender que o jogador não estava comprometido.

No último mês, a camisa 7 praticamente passou de mão em mão. No triunfo sobre o Criciúma, no final de setembro, o posto era de Allano; na derrota para o Londrina, na rodada seguinte, Misael foi escalado; nos quatro últimos confrontos, Wesley Natã jogou e marcou dois gols. Ele fez partida ruim contra o Ceará, e perdeu um gol sem goleiro ainda no primeiro tempo. Substituído por Victor Rangel na etapa final, vê sua vaga ameaçada contra o Vila Nova.

Ainda ao longo da temporada, Danilo Pires, que chegou ao Fazendão para atuar como volante, também jogou improvisado como ponta. Depois de ter dito que estava insatisfeito na posição, acabou afastado em julho e negociado em seguida com o Santa Cruz. Alguns garotos da base do Esquadrão também foram ‘queimados’. Quem mais jogou foi Zé Roberto: 22 partidas. Fez seis gols, mas acabou emprestado para a Ponte Preta em setembro.

Treino e viagem para Goiânia O dia era de feriado, mas não de folga para io Bahia. Na manhã desta quarta, 2, o elenco treinou forte no Fazendão, em um trabalho atividade tática de ataque contra defesa. Destaque para a participação do lateral esquerdo Moisés, que havia sido poupado na terça e participou normalmente da atividade. À tarde, a delegação embarcou para Goiânia, onde treina nesta quitna, 3, às 15h, no CT do Goiás. Os dez ‘testados’ como 3º atacantes Luisinho - 29 jogos, todos na posição. Fez 6 gols. Chegou em janeiro e foi negociado com o futebol árabe em setembro Zé Roberto - 30 jogos, 22 na posição. Fez 6 gols. Revelado na base, foi emprestado para a Ponte Preta em setembro Thiago Ribeiro - 23 jogos, 21 na posição. Fez 2 gols. Foi contratado em março, mas está afastado desde julho Victor Rangel - 13 jogos, 12 na posição. Fez 1 gol. Foi contratado em agosto Allano - 11 jogos, todos na posição. Fez 2 gols. Foi contratado em julho, mas não vem sendo aproveitado Henrique - 10 jogos, todos na posição. Não marcou gols. Foi contratado em março e dispensado em junho Misael - 5 jogos, todos na posição. Não marcou gols. Foi contratado em setembro Wesley Natã - 4 jogos, todos na posição. Fez 2 gols. Contratado em setembro, foi titular dos últimos quatro jogos Cristiano - 4 jogos, todos na posição. Não marcou gols. Revelado na base, voltou para o time sub-20 do clube Danilo Pires - 28 jogos, 11 na posição. Fez 2 gols. Contratado em janeiro, foi afastado em julho e negociado com o Santa Cruz

