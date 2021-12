Esta segunda-feira, 17, promete ser um dia histórico para o tricolor baiano. O Esporte Clube Bahia sediará o lançamento do Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol. O evento acontecerá na Arena Fonte Nova, às 17h30. Em 2017, a solenidade aconteceu no Ministério do Esporte, em Brasília.

Em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o Relatório Anual mapeou os casos de preconceito, além do racismo, nos diferentes esportes do Brasil e também envolvendo atletas brasileiros no exterior.

O Esquadrão foi escolhido pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol, sediado em Porto Alegre, após as ações em homenagem ao Novembro Negro. O ex-zagueiro João Marcelo, campeão brasileiro pelo Bahia e alvo de racismo em 2018, a ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado, Vilma Reis, e a líder religiosa e ativista Makota Valdina irão compor a mesa ao lado do presidente do clube, Guilherme Belintani.

Gestão em Campo

Além da solenidade do Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol, o Bahia terá outro evento na Fonte Nova nesta segunda. Pela primeira vez na história, a diretoria e funcionários do clube irão se reunir com torcedores para discutir o ano de 2018 e planejar a temporada seguinte. A ação acontecerá a partir das 19h.

O encontro acontecerá no mirante da Arena, com a vista para o Dique do Tororó. Os participantes serão distribuindo em mesas temáticas. As inscrições já estão encerradas. As 500 vagas ofertadas foram preenchidas. A entrada será mediante a 1kg de alimento. O estacionamento será gratuito.

adblock ativo