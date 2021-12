Bahia se reencontra com a Fonte Nova no treino desta terça

Mando de campo do Bahia no Brasileirão, a Arena Fonte Nova receberá o jogo entre Bahia e São Paulo após um mês utilizada exclusivamente para a Copa do Mundo. Porém, o Tricolor terá a chance de matar a saudade antes, no treino desta terça-feira, às 15h30. Será o último treino antes do retorno à Série A.

Depois da folga no último domingo, na segunda-feira, 14, o técnico Marquinhos Santos realizou um coletivo contra o sub-20 do próprio Bahia, mantendo o Esquadrão com um esquema ofensivo.

A principal mudança foi na lateral-esquerda, com o retorno de Guilherme Santos na posição na lateral esquerda. A revelação Pará retornou ao time reserva. Na frente, Branquinho foi testado no ataque, juntamente com Rhayner e Maxi Biancucchi.

São Paulo

O adversário do Bahia terá uma de suas estrelas no banco de reservas. O técnico Muricy Ramalho resolveu sacar o atacante Pato do time titular. Para o seu lugar, entrou o garoto Ademilson.

O tricolor paulista deve jogar na Fonte Nova com Rogério Ceni, Douglas, Rodrigo Caio, Antônio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon e Ganso; Ademilson, Alan Kardec e Osvaldo.

